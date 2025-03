Paulista contrata meia-atacante que estava na Série A do Mineiro

No Mineiro, Vitinho disputou 10 jogos, sendo dois como titular, e marcou um gol. Antes da competição, ele estava no futebol português, onde atuou no 1º de Dezembro e FC Alverca, ambos da 3ª divisão.

O Paulista anunciou a contratação do meia-atacante Victor Hugo, de 22 anos, mais conhecido como Vitinho, para o mata-mata da Série A4 do Estadual, que começa neste sábado (29). O atleta, natural de Brasília, chegou ao clube após disputar a 1ª Divisão do Campeonato Mineiro deste ano, pelo Betim.

Vitinho é formado pela categoria de base do Cruzeiro, onde começou no sub-15 em 2017 e voltou para o clube em 2022, para a equipe sub-20. E também tem passagem pelo Palmeiras, entre 2019 e 2021, sendo campeão da Supercopa do Brasil e da Copa do Brasil, ambos na categoria sub-17.

Tanto no Cruzeiro quanto no Palmeiras, o novo reforço do Galo teve a oportunidade de fazer parte da equipe profissional. No Verdão, Vitinho foi treinado por Abel Ferreira e chegou a ser relacionado para alguns jogos entre 2020 e 2021, incluindo na Libertadores, porém, na oportunidade, não saiu do banco de reservas.

Já no Cruzeiro, o meia-atacante entrou em campo em uma partida pelo Campeonato Mineiro, em 2022. A informação foi divulgada pelo jornalista Thiago Olim, do Esporte Paulista.