Itatiba anuncia a 20ª Festa do Caqui entre 4 e 13 de abril

Durante dos dias 4, 5, 6, 11, 12 e 13 de abril, Itatiba terá a tradicional Festa do Caqui, que chega à 20ª edição, no Parque Luis Latorre. O evento gratuito terá atrações musicais, culturais e grande variedade de produtos na praça de alimentação, com participação de entidades itatibenses. E, além do caqui, estrela da festa, produtores rurais do município levarão outras frutas ao parque, como goiaba, pitaya e uva.

Programação

No primeiro fim de semana, a abertura do evento acontece dia 4 às 19h. Haverá exposição e venda de frutas e outros produtos agrícolas. Logo em seguida, às 20h, acontece a cerimônia de abertura e atração musical, com encerramento às 22h. No dia 5, os portões serão abertos às 10h e a festa se estende até 22h. Às 20h, a dupla João Villa e Rafael sobe ao palco. Já no dia 6, domingo, a festa também acontece das 10h às 22h, com show de Kaique e Felipe às 20h.

No segundo fim de semana, a festa começa no dia 11 às 19h e o encerramento também será às 22h. No dia seguinte, 12, os portões do Parque Luis Latorre serão abertos às 10h; às 20h, a dupla Gian e Giovani se apresenta e a festa terá fim às 22h. No último dia, 13, a festa vai também das 10h às 22h e às 20h o show é da banda Kamisa 10h. Durante os dois sábados e dois domingos da festa, haverá também atrações infantis pela manhã e programação musical e cultural ao longo da tarde.

Comidas e bebidas