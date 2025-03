Fab Lab na rede municipal faz oficinas de programação e robótica

O Fab Lab, laboratório de criatividade e fabricação digital instalado no Complexo Argos, deu início neste semestre a novas turmas de oficinas gratuitas para estudantes da rede municipal de ensino. Para ampliar a oferta no espaço viabilizado em parceria com o Sesi, a Unidade de Gestão de Educação (UGE) incluiu também o período da manhã para o desenvolvimento de atividades de contraturno e conta com cerca de 600 estudantes inscritos para a primeira oficina do ano: “Programação com Scratch e Introdução à Robótica Educacional”.

Com cinco encontros de duas horas semanais por turma, a oficina atende crianças inscritas com idades entre oito e onze anos, matriculadas entre o 3º e o 5º ano do Ensino Fundamental 1. A divulgação das inscrições para a rede municipal contou com interessados de 30 diferentes unidades escolares.

A diretora do Centro de Línguas e de Tecnologia da Informação da UGE, Sheila Hamburg, ao qual o laboratório está vinculado, comentou a proposta da oficina. “Nosso objetivo é que as crianças da rede municipal tenham ainda mais contato com a tecnologia educacional para que possam desenvolver diferentes habilidades, tais como raciocínio lógico, técnicas para a solução de problemas e criatividade. Assim, unificamos ludicidade e aprendizagem, por meio das tecnologias digitais”, comentou Sheila, que adianta também a intenção da UGE de ampliar ainda as propostas de cursos realizados no laboratório.