Homem é assaltado no Centro de Jundiaí

Um homem de 37 anos foi assaltado no Centro de Jundiaí, na madrugada desta segunda-feira (24). O ladrão levou dele um aparelho celular, que posteriormente foi recuperado por guardas municipais.

A vítima caminhava pela rua Vigário JJ Rodrigues, quando um ladrão o abordou e anunciou o assalto. O homem foi obrigado a entregar seu celular ao criminoso, que deixou o local em seguida.

Ele então acionou a Guarda Municipal, que, com as características do assaltante, saiu em patrulhamento.