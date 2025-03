Prefeitura revitaliza quadra poliesportiva do CECE Léo Nogueira

A Prefeitura de Jundiaí está revitalizando o Complexo Esportivo Léo Pereira Lemos Nogueira, localizado no bairro Medeiros. Na última sexta-feira (21), ocorreu uma vistoria para verificar o andamento do processo.

Quadra inacabada

O foco principal da vistoria foi a quadra poliesportiva, que foi entregue no ano passado mesmo estando inacabada. O espaço passa por uma manutenção completa para oferecer mais conforto e segurança aos frequentadores.

“Essa obra estava inacabada, faltava estrutura básica para a utilização do espaço. Estamos fazendo as melhorias necessárias para entregar a quadra de esporte e lazer para a população dos bairros Medeiros e Sarapiranga. Investir no esporte é investir em prevenção e garantir mais qualidade de vida para o cidadão”, comentou o prefeito Gustavo Martinelli.

Melhorias e investimentos