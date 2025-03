Alagamento interrompe circulação de trens na Linha 7-Rubi

As chuvas que atingiram a região de Jundiaí neste sábado causaram interdição na circulação de trens na Linha 7-Rubi da CPTM entre as estações Botujuru e Campo Limpo Paulista e, anteriormente, entre Francisco Morato e Jundiaí.

Em nota, a CPTM informou que devido às fortes chuvas que atingem a Grande São Paulo, a circulação de trens está interrompida entre as estações Botujuru e Campo Limpo Paulista, da Linha 7-Rubi da CPTM, desde as 15h35 deste domingo (23/03). Entre 14h34 e 15h15, as composições deixaram de circular entre Francisco Morato e Jundiaí. O Sistema Paese foi acionado para atender aos passageiros no trecho.

A CPTM permanece monitorando novos possíveis pontos de alagamento para garantir a segurança dos seus passageiros.