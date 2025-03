Ansiedade: Como Identificar, Entender e Saber Lidar?

Você já sentiu seu coração acelerar do nada? Ou teve a sensação de que algo ruim estava prestes a acontecer, mesmo sem motivo aparente? Se a resposta for sim, você não está sozinho. A ansiedade faz parte da vida de todos nós, mas, quando toma conta da rotina, pode se tornar um grande problema.

Mas o que é ansiedade e por que sentimos isso? A ansiedade é um mecanismo natural de defesa do nosso corpo. Desde os tempos antigos, ela nos ajuda a reagir diante de perigos reais, como fugir de predadores. Mas, na vida moderna, esse alarme interno pode soar mesmo quando não há uma ameaça concreta – antes de uma reunião importante, ao enfrentar uma conversa difícil ou até sem um motivo aparente. Sentir ansiedade de vez em quando é normal, mas quando ela se torna constante e começa a atrapalhar seu bem-estar, é hora de buscar formas de lidar com ela.

Sinais de que a ansiedade pode estar passando dos limites:

No corpo: Coração acelerado, respiração curta, sudorese, tensão muscular e cansaço excessivo.

Nos pensamentos: Medo de que algo ruim aconteça, preocupação exagerada, dificuldade de concentração e pensamentos negativos repetitivos.

No comportamento: Evitar situações por medo do que pode acontecer, necessidade constante de checagem e inquietação.

Se esses sintomas se tornaram frequentes na sua vida, é hora de aprender a manejá-los. Como lidar e aliviar os sintomas da ansiedade? A boa notícia é que a ansiedade pode ser controlada. Aqui estão, algumas estratégias simples e eficazes:

1) Questione seus pensamentos: Muitas vezes, nossa mente cria cenários catastróficos que nunca se concretizam. Da próxima vez que um pensamento ansioso surgir, pergunte-se: "Tenho evidências de que isso realmente vai acontecer?" ou "Se isso acontecer, consigo lidar com a situação?". Esse exercício ajuda a reduzir a intensidade da preocupação.

2) Respire melhor: A respiração curta e rápida alimenta a ansiedade. Para acalmar o corpo, experimente inspirar pelo nariz contando até quatro, segure o ar por quatro segundos e expire lentamente pela boca contando até seis. Isso ajuda a ativar o sistema de relaxamento do corpo.

Enfrente o medo aos poucos: Se evitar uma situação traz alívio no momento, a longo prazo reforça a ansiedade. A melhor forma de superá-la é encarar os medos de forma gradual. Se uma situação te preocupa comece com pequenos soluções e vá ampliando os desafios aos poucos.

3) Aceite a ansiedade em vez de lutar contra ela. Quanto mais tentamos ignorar a ansiedade, mais ela insiste em aparecer. Em vez de resistir, experimente aceitá-la como uma emoção passageira. Diga a si mesmo: "Estou ansioso agora, mas isso vai passar”, foque no que pode controlar.

4) Escreva sobre o que sente. Registrar seus pensamentos e emoções ajuda a clarear a mente e encontrar padrões. Faça anotações sempre que perceber a ansiedade aumentando e observe o que funciona melhor para você.

A ansiedade não precisa controlar sua vida. Com pequenas mudanças na forma de pensar e agir, é possível diminuir o impacto dela no seu dia a dia. E se perceber que precisa de ajuda, conversar com um profissional pode ser um ótimo passo. Afinal, cuidar da saúde mental é tão importante quanto cuidar do corpo.

Yara Schowantz é psicóloga cognitiva comportamental.