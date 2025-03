Guarda apreende balão de 6 metros em área de preservação

Um balão de aproximadamente seis metros de comprimento foi apreendido pela Guarda Municipal após cair em uma área de preservação ambiental no condomínio Quintas do Lago, em Jundiaí. O objeto ficou preso na copa das árvores e foi encontrado com a tocha completamente apagada, sem causar danos ao local.

Além do balão, uma bandeira de tamanho semelhante também foi recolhida. Os materiais foram apresentados na Central de Flagrantes, onde o caso foi registrado.

Soltar balões é crime ambiental no Brasil, conforme prevê a Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/98), com pena de um a três anos de prisão, além de multa.