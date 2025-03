Homem é preso por agressão contra a esposa do HU em Jundiaí

Um homem de 25 anos foi preso por lesão corporal e violência doméstica, na madrugada deste domingo (23), no Hospital Universitário (HU), em Jundiaí. As vítimas foram a esposa dele e o segurança do hospital. A prisão foi feita por guardas municipais.

A Guarda Municipal foi acionada e deteve o agressor, conduzindo ele ao Plantão Policial, onde o delegado determinou sua prisão em flagrante, com base no depoimento que os guardas colheram da vítima e no depoimento do segurança - a esposa agredida não pode comparecer porque, mesmo após ser agredida, ela permaneceu no hospital acompanhando a internação da filha.