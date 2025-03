Cabreúva tem 504 casos notificados de dengue em 2025

Cabreúva enfrenta um aumento no número de casos de dengue, com 504 notificações registradas entre 1º de janeiro e 20 de março de 2025, segundo o último Boletim Epidemiológico da dengue. Apesar do alto volume de casos, não há registros de óbitos, internações ou casos graves da doença na cidade.

O bairro Vilarejo lidera o ranking de notificações, concentrando 39% dos casos. Para conter a proliferação do mosquito Aedes aegypti, a prefeitura intensificou as ações de combate, promovendo mutirões para eliminar focos do inseto e conscientizar a população.

No último sábado (22), servidores públicos e voluntários estiveram no bairro Vilarejo, visitando residências, removendo criadouros e aplicando larvicida em locais estratégicos.