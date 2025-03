Prefeitura de Jundiaí lança programa de zeladoria nos bairros

Os mutirões ocorrerão semanalmente e contemplarão diferentes regiões da cidade, priorizando as demandas mais urgentes. O gestor da UGISP, Marcos Galdino, reforça que o lançamento contará com uma grande força-tarefa para reduzir os pedidos acumulados desde o ano passado. "Nosso objetivo é acelerar a solução dessas demandas, garantindo mais eficiência e agilidade no atendimento à população", explica.

O prefeito Gustavo Martinelli destaca que o programa foi criado para oferecer os serviços da Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos (UGISP) diretamente à população. "Com o 'Quem Ama, Cuida', levaremos aos bairros os serviços de poda, roçagem, tapa-buracos, manutenção de bocas de lobo e hidrojateamento, iluminação pública e muito mais. Jundiaí já é uma boa cidade para se morar, mas com esse programa, vamos transformá-la em um lugar ainda melhor para se viver", afirma o prefeito.

O vice-prefeito Ricardo Benassi também enfatiza a importância do programa e a proximidade com os moradores. "A nossa gestão tem um compromisso com a qualidade de vida das pessoas, e a zeladoria faz parte disso. Com o 'Quem Ama, Cuida', vamos até os bairros e garantir serviços essenciais de forma ágil e eficiente", destaca.

Os bairros contemplados neste final de semana são: Corrupira, Distrito Industrial, Eloy Chaves, Jardim Celeste, Parque Espelho D'Água, Rio Acima, Traviú, Vianelo, Vila Arens e Vila Progresso.

Programação da próxima semana:

Bairro Cidade Nova, Bairro Colônia, Jardim Caçula, Jardim Carlos Gomes, Jardim da Fonte, Jardim Danúbio, Jardim das Carpas, Jardim do Lírio, Jardim Itália, Jardim Pacaembu, Jardim Roma, Jardim Sagrado Coração de Jesus, Jardim Santa Rita de Cássia, Jardim Tamoio, Ponte São João, Vila Cidadania, Vila Nambi, Vila Rica, Vila Rui Barbosa, Vila Santana, Vila São João Batista.