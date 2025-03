Jundiaí celebra Dia Mundial da Água com ações de conscientização

As celebrações começaram logo cedo no Parque da Cidade, com a participação especial dos atletas do Programa de Esportes e Atividades Motoras Adaptadas (Peama). A atleta Camila Rosolem abriu a solenidade encantando o público com uma apresentação de dança. Em seguida, o atleta paralímpico Cristian Ribera, que recentemente conquistou o título de campeão geral no Mundial de Esqui Cross-Country Paralímpico e utiliza o parque como local de treinamento, marcou presença e falou sobre a importância da preservação da água para o futuro do planeta. “Eventos como esse são essenciais para nos lembrar de que cada um tem um papel na proteção dos nossos recursos naturais. A água é vida, e cuidar dela é cuidar do nosso futuro”, destacou Cristian.

Em comemoração ao Dia Mundial da Água, celebrado neste sábado (22), a Prefeitura de Jundiaí, em parceria com a DAE Jundiaí, promoveu uma série de ações para reforçar a importância da preservação dos recursos hídricos e o compromisso com a sustentabilidade. A programação contou com atividades que uniram conscientização, esporte e educação ambiental, reunindo autoridades, atletas, crianças e a comunidade.

O prefeito Gustavo Martinelli, estava acompanhado da primeira dama, Ellen Martinelli, o vice-prefeito Ricardo Benassi, com a esposa Ana Paula Benassi, o presidente da DAE, Luiz Roberto Del Gelmo, gestores municipais e vereadores, conduziu a abertura oficial do evento no Palco Arena e enfatizou a importância da conscientização coletiva. “O Dia Mundial da Água é um momento fundamental para refletirmos sobre como nossas atitudes diárias impactam o meio ambiente. Aqui em Jundiaí, investimos continuamente para garantir segurança hídrica, mas também precisamos do engajamento da população para preservar esse recurso tão valioso”, afirmou Martinelli.



Em seguida, o grupo seguiu em uma caminhada até o Espaço das Águas, onde as crianças participaram da divertida Gincana Kids, realizada no Foguete do Mundo das Crianças, com atividades voltadas para o público entre três e 12 anos.

O vice-prefeito Ricardo Benassi lembrou da importância dos investimentos que Jundiaí tem feito para garantir o abastecimento e a qualidade da água. “Em 2014, enfrentamos uma das maiores secas da história do Estado de São Paulo. Muitas cidades da região sofreram com a falta de água, mas Jundiaí não teve problemas, graças aos investimentos realizados de forma planejada e com visão de futuro. Continuamos firmes no compromisso de garantir água de qualidade para a nossa população”, destacou Benassi.

A programação também contou com uma ação especial de plantio de 200 mudas de árvores nativas na área do Mundo das Crianças, realizada em parceria com a Ambev. O presidente da DAE Jundiaí, Luiz Roberto Del Gelmo, reforçou a importância da iniciativa. “Investir na preservação ambiental é investir na qualidade da água que consumimos. Esta ação, além de colaborar com o equilíbrio do ecossistema, é um legado para as futuras gerações”, pontuou.