Bandido de 'saidinha' é preso suspeito de cometer vários roubos

A equipe do Tático Comando da Força Tática do 11° BPM/I da Polícia Militar prendeu, na noite desta sexta-feira (21), um homem suspeito de cometer vários roubos na Vila Alvorada, em Jundiaí.

A PM havia recebido várias denúncias contra ele e, ao verificar no sistema de inteligência e reconhecimento facial, confirmou que se tratava de um beneficiado pela Justiça com a saída temporária, a "saidinha", e que não retornou à prisão após o período. Além de descumprir as medidas impostas, o suspeito também violou o dispositivo de monitoramento (tornozeleira eletrônica).

Com extenso histórico criminal, ele foi capturado e conduzido à delegacia de Jundiaí onde ficará à disposição da Justiça.