Jundiaí abre inscrições para lista de espera de beach tennis

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Unidade de Gestão de Esporte e Lazer (UGEL), abrirá amanhã (23), às 9h, as inscrições para a lista de espera da Escola Prainha de Beach Tennis.

As vagas são destinadas às categorias:

SUB10: para crianças nascidas em 2015 e 2016

SUB12: para crianças nascidas em 2013 e 2014

As inscrições serão feitas de acordo com a turma, considerando o dia, horário e local das aulas. No total, serão 96 vagas disponibilizadas para a lista de espera.