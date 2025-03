PM prende homem por tráfico em Operação Força Total

A Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas na tarde desta sexta-feira (21), no bairro Jardim América IV, em Várzea Paulista. A ação ocorreu durante a operação Impacto Força Total, quando equipes da Força Tática estavam fazendo ronda na Rua Terra Roxa, um ponto conhecido pelo comércio de drogas.

Ao avistarem a viatura, suspeitos fugiram por vielas da região. Um dos policiais presenciou um homem arremessando uma mochila sobre a laje de uma residência.

Após abordagem, nada foi encontrado com ele, mas, com a autorização do morador, os agentes subiram na laje e localizaram a bolsa, que continha porções de maconha, crack, cocaína, lança-perfume, além de dinheiro e um telefone celular. Outra sacola com mais drogas foi encontrada no local.