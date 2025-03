Festa gratuita e shows para programação do aniversário de Várzea

Várzea Paulista irá comemorar seu aniversário neste domingo, 23 de março. O evento ocorrerá na Praça CEU, localizada na Rua João Póvoa, no Jardim do Lar, e terá entrada gratuita. Quem desejar, poderá contribuir com 1kg de alimento para o Fundo Social de Solidariedade.

A programação começa às 7h, com um aulão de ritmos para aquecer o dia, seguido pela missa campal às 10h para abençoar a cidade. Às 11h30, será realizada a cerimônia oficial de aniversário, e a partir do meio-dia, a diversão estará garantida com shows, começando com a apresentação da Patrulha Canina, seguida de Tuta Mendes (14h), Gica (16h), Sampa Crew (18h) e Jobson Souza (20h) para encerrar a noite.

Além disso, a festa contará com praça de alimentação, feira criativa, feira de orquídeas, trenzinho para as crianças e uma Praça Kids com brinquedos infláveis, pipoca e algodão-doce gratuitos.