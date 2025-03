Curso gratuito de logística é oferecido em abril

Inscrições abertas para um curso gratuito de qualificação profissional em logística, com foco no uso eficiente do WMS (Warehouse Management System). O curso ocorrerá entre os dias 07 e 11 de abril, das 8h30 às 11h30, na Casa da Juventude, localizada na Alameda Dois, 263, no bairro Jacaré.

Destinado a pessoas maiores de 16 anos, o curso oferece uma excelente oportunidade para quem deseja aprimorar suas habilidades na área de logística. Ao final, os participantes receberão apostilas e certificado de conclusão.

As vagas são limitadas, então não perca tempo! As inscrições podem ser feitas através do WhatsApp (11) 4013-9300 ou presencialmente no SECOM, na Rua Ademar Clemente Nunes, 126. Para mais informações, ligue para (11) 4409-1449.