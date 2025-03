Veja a previsão do tempo em Jundiaí para o final de semana

A previsão do tempo para o final de semana em Jundiaí indica variação nas condições climáticas. No sábado, dia 22, a mínima será de 16°C e a máxima de 29°C, com um dia de sol e algumas nuvens. A névoa poderá aparecer nas primeiras horas da manhã, mas a noite será de céu limpo.

Já no domingo, dia 23, as temperaturas variam entre 18°C e 29°C, com predominância de sol e muitas nuvens. A partir da tarde, há possibilidade de pancadas de chuva, que devem se intensificar à noite, trazendo mudanças no clima para o final do dia.