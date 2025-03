A escola ensina, a casa educa

Querido leitor, hoje eu resolvi abordar um fato interessante que aconteceu comigo recentemente. Bem, além de Psicopedagoga e pós-graduanda em Neuropsicopedagogia, também sou professora de Educação Infantil e, embora muitos acreditem que as crianças dão trabalho, para a surpresa de muitos, inclusive para a sua, admito que as crianças dão trabalho sim, mas não tanto quanto os pais das crianças.

Calma, é claro que não vou generalizar, pois em meus 20 anos de profissão, tive o prazer de ter alunos cujo os pais eram maravilhosos, presentes, parceiros da escola, pois para uma educação de qualidade, é necessário que a escola e a família estejam alinhados para o bom desempenho do aluno.

Mas, vamos ao ocorrido...

Bem, o aluno estava batendo nos colegas e cuspindo. A mãe foi notificada, porém, a mesma não aceitou bem a notificação, alegando que a sua criança não tinha tais atitudes com ela. Bem, este ocorrido me fez ver que os pais e responsáveis precisam saber que, no ambiente escolar, seus filhos não são as mesmas crianças que são em suas casas.

Parece estranho o que digo, porém, é a verdade. As crianças que são muito tranquilas no ambiente escolar, geralmente, em casa, são elétricas, faladeiras e cheias de energia. Em contrapartida, as crianças que são elétricas e arteiras em casa, muitas vezes são mais propensas a seguirem regras, porém, há suas exceções, claro.

O que eu quero dizer é que muitos pais ou responsáveis acreditam que as suas crianças se comportam de forma impecável no ambiente escolar, quando na verdade, muitas agem de forma totalmente diferente. Algumas agridem, ofendem os colegas, não prestam atenção à aula e outras, são mais falantes do que em suas casas, são mais extrovertidas do que em suas casas, enfim, posso dizer que as crianças possuem duas personalidades: uma em suas casas e a outra, na escola.

Vale ressaltar que, embora as crianças tenham temperamentos diferentes, uma coisa é certa, as crianças absorvem tudo o que veem e ouvem no ambiente, em suas casas, em suas famílias. Por isso, é importante que os pais ou responsáveis tenham em mente que a escola ensina, mas, a educação ainda vem de casa.

Micéia Lima Izidoro é professora (miceialimaizidoro@gmail.com)