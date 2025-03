Em 20 dias, 17 são capturados pela GM em Jundiaí

Desde o início de março, já são 17 foragidos da justiça capturados pela Guarda Municipal em Jundiaí. Na quinta-feira (20), em um intervalo de apenas quatro horas, dois homens foram capturados pela corporação.

O primeiro foragido foi capturado próximo da rua Barão de Teffé, depois que um veículo cadastrado no banco de dados da GM que constava o motorista como foragido foi visualizado pela equipe de motos da GMJ (Dias, Marinho e Lourenço). O homem foi levado à Central de Flagrantes e teve ratificado a voz de prisão pela autoridade policial.

O segundo foragido foi capturado na rua Coronel Boaventura Mendes Pereira, no centro da cidade. A mesma equipe, liderada pelo subinspetor Carobelli e com o apoio do Canil, abordouo sujeito após constatar que seu veículo estava cadastrado no sistema OCR da GMJ.