Autocuidado e cinema: pacientes recebem mimos no Mês da Mulher

Mais de 50 mulheres da Clínica da Família Ponte São João e da Unidade Básica de Saúde (UBS) Tamoio participaram de uma manhã diferente, nesta sexta-feira (21), em comemoração ao Mês da Mulher. No Paço Municipal, o grupo assistiu ao filme “Que Horas Ela Volta”, protagonizado por Regina Casé, e participou de uma ação de autocuidado.

“Desenvolvemos esse evento para comemorar a data e para ofertar um momento diferente para as participantes do grupo de saúde da mulher. Além dessa parada na rotina para um momento de lazer, o filme, que traz a história de três mulheres, proporciona importantes reflexões”, informou a gerente da Clínica, Maira Nogueira e Silva.

Para voltarem para casa ainda mais bonitas e relaxadas, também foi proporcionado às participantes uma aula de relaxamento e uma sessão de limpeza de pele com profissionais da CETEC. “Finalizamos com esse cuidado para despertar que cada uma olha para si com um olhar mais amoroso”, acrescentou Maira.