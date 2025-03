Tio que trocava doces por fotos da sobrinha nua vai para o CDP

Um homem de 53 anos foi preso nesta quinta-feira (20), em Jundiaí, por policiais da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), por armazenamento de imagens pornográficas de crianças, entre elas sua sobrinha, de 10 anos. Durante as investigações a polícia descobriu que ele pedia fotos à menina (dela nua) em troca de doces.

As investigações, de acordo com a DDM, começaram na semana passada, quando a mãe da criança procurou a delegacia para denunciar uma suspeita de que o tio da menina estava aliciando ela, pedindo fotos íntimas em troca de doces. Com base nas informações a delegada Ingrid Hannah Carneiro Schossler solicitou à Justiça um mandado de busca para o celular e demais aparelhos que poderiam conter tais fotos.

Logo no início desta quinta-feira, foi iniciada a operação Confido, sendo cumprido o mandado de busca, que resultou na localização de vasto material pornográfico infantil no celular do investigado, incluindo fotos íntimas de sua sobrinha.