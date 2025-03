Jundiaí e Sorocaba discutem parcerias no esporte

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Unidade de Gestão de Esporte e Lazer (UGEL), reuniu-se nesta semana com representantes do Panathlon – entidade que reúne pessoas com histórico de atuação em prol do esporte e da educação física – para trocar informações sobre modelos de parceria que podem fortalecer e garantir a sustentabilidade dos projetos esportivos no município.

Durante o encontro vários temas foram debatidos, como por exemplo as possibilidades de colaboração com o terceiro setor e a viabilidade das Parcerias Público-Privadas (PPPs) como alternativas para a ampliação e manutenção de programas esportivos.

Durante a reunião, a gestora da UGEL, Rita Orsi, ressaltou a importância dessas iniciativas para garantir o acesso ao esporte de qualidade e mencionou a relevância das leis de incentivo como ferramenta para viabilizar investimentos na área.