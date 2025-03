Usuários da APAE de Jundiaí celebram a data com meias coloridas

A data reforça também a importância da inclusão, do respeito à diversidade e, principalmente, da construção de redes de apoio para as pessoas com Síndrome de Down e suas famílias. Na entidade jundiaiense, o cuidado com quem cuida é uma das maiores preocupações da entidade.

A rede de apoio é um pilar essencial para o desenvolvimento pessoal, educacional e social das pessoas com síndrome de Down. No entanto, muitas famílias enfrentam desafios diários na busca por esse suporte, como é o caso de Adriana, mãe do pequeno Eduardo, de 9 anos. Como seus familiates moram em outro município, Adriana teve que deixar o cargo de gerente profissional de lado para acompanhar seus filhos nas terapias, diariamente. Se por um lado a carreira foi interrompida, por outro ela comemora a oportunidade de acompanhar o crescimento e todas as conquistas do Dudu, como é carinhosamente chamado pelos colaboradores da APAE de Jundiaí.

"Ser mãe do Eduardo é uma jornada de amor e aprendizado constante. Ele precisa de acompanhamento terapêutico frequente e, sem uma rede de apoio, muitas vezes me sinto sozinha nessa caminhada. O apoio da sociedade, das instituições e das políticas públicas é essencial para que possamos proporcionar uma vida mais inclusiva e digna para nossos filhos", destaca Adriana, que é reikiana e encontrou na meditação e no trabalho voluntário uma maneira de cuidar de si mesma.