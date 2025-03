Trabalhadores da CPTM anunciam greve a partir de quarta-feira

Funcionários da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) anunciaram uma greve com início previsto na próxima semana, na quarta-feira (26), a partir de meia-noite. Ou seja, na quarta-feira os trens já não devem operar plenamente. De acordo com informações do jornal Diário dos Trilhos, a paralisação será por tempo indeterminado, como forma de protesto contra a privatização das linhas estatais.

A decisão foi tomada após assembleia, feita na noite de quinta-feira (20), na sede do sindicato dos ferroviários. A categoria prevê interromper o atendimento nas linhas 7-Rubi, 10-Turquesa, 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade. O anúncio ainda diz que a greve não será interrompida caso demissões aconteçam em decorrência das paralisações.

O JJ procurou a CPTM, que não se manifestou até a publicação desta matéria. Caso haja resposta da companhia, ela será incluída no texto.