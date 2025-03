3ª Fens nos Bairros chega à Região Sul com edição na Vila Rami

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Unidade de Gestão de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (UGDECT), anuncia a realização da 3ª edição da Feira do Empreendedor, Negócios e Serviços (Fens) nos Bairros – Região Sul. O evento acontecerá nos dias 2, 3 e 4 de maio, no salão do Santuário Diocesano Nossa Senhora Aparecida, localizado na rua Cica, 1862 – Vila Rami.

Voltada para fomentar o empreendedorismo local, a Fens nos Bairros reunirá expositores da Região Sul do município, oferecendo uma grande variedade de produtos e serviços. A feira contará com 55 stands, disponibilizados para empresas legalmente estabelecidas nos bairros da região, como Agapeama, Bonfiglioli, Jardim do Lago, Vila Rami, entre outros.

Inscrições abertas de 20 de março a 5 de abril

Empreendedores interessados em participar já podem efetuar sua pré-inscrição entre os dias 21 de março e 5 de abril, exclusivamente pelo formulário online disponível neste link.