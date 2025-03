Projeto Mc Tour retorna com novas aventuras em 2025

O passeio foi guiado por monitores da DAE Jundiaí, proporcionando aos pequenos uma experiência educativa sobre o meio ambiente e o uso responsável da água. A primeira parada foi no Parque da Cidade, onde as crianças observaram a represa de forma lúdica, aprendendo sobre o trajeto que a água percorre até chegar às suas casas.

Na manhã da última segunda-feira (17), o Projeto Mc Tour deu início às atividades de 2025 com uma turma animada, pronta para novas descobertas e aprendizados. Desenvolvido pela Prefeitura de Jundiaí, por meio do Fundo Social de Solidariedade (Funss), em parceria com a DAE Jundiaí, o projeto tem como objetivo oferecer oportunidades de conhecimento e conscientização ambiental.

Após uma roda de conversa, o grupo seguiu para a sede administrativa da DAE Jundiaí e pôde conhecer o laboratório responsável pelas análises diárias da água e do esgoto. Durante a visita, as crianças também tiveram a oportunidade de conversar com o diretor-presidente Luiz Roberto Del Gelmo, que esclareceu suas dúvidas sobre o tratamento de água e esgoto na cidade.

A primeira-dama Ellen Camila de Sousa Martinelli deu as boas-vindas ao grupo e recepcionou as crianças, marcando o início das atividades do ano. “Esse projeto é muito especial porque alia conhecimento e diversão. Ver o encantamento das crianças ao aprenderem sobre o meio ambiente e a importância da água é gratificante. A educação ambiental é um passo fundamental para o futuro da nossa cidade”, destacou Ellen Camila.

A próxima parada foi na ETA, localizada no bairro do Anhangabaú, onde as crianças puderam ver de perto todas as etapas do tratamento da água. Logo após, o grupo seguiu para a Companhia Saneamento de Jundiaí (CSJ), para conhecer os processos de tratamento de esgoto.