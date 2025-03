Tapa-buraco tinha 1,5 mil solicitações pendentes desde 2024

A Prefeitura de Jundiaí, por meio do Departamento de Zeladoria e Conservação, vem avançando no trabalho de manutenção viária da cidade. As equipes da Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos (Ugisp) tampam ao menos 100 buracos por dia, o que corresponde a aproximadamente 11.000m² de buracos tampados. A ação faz parte do esforço contínuo para atender à demanda da população registrada no canal 156, que contava com 1,5 mil solicitações pendentes desde o ano passado.

O Gestor da Unidade de Infraestrutura e Serviços Públicos, Marcos Galdino, ressalta o trabalho contínuo das equipes e a importância das ações para a manutenção viária da cidade. “Atendemos diariamente diversas solicitações da população e realizamos um cronograma estratégico para atender as áreas mais afetadas. Nosso objetivo é garantir que as vias estejam em boas condições, minimizando transtornos e proporcionando mais segurança”, destacou Galdino.

O trabalho segue um cronograma baseado na urgência dos casos e no fluxo viário, priorizando vias de maior circulação e locais onde a deterioração do asfalto pode comprometer a mobilidade urbana. A prefeitura reforça a importância da participação da população no registro de solicitações pelo 156, contribuindo para a identificação das áreas mais críticas e agilizando o atendimento.

Manutenção contínua