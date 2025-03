Terraço Gastronômico no JundiaíShopping reúne música e sabores

No próximo sábado, dia 22 de março, o JundiaíShopping será palco do Terraço Gastronômico, evento de economia criativa que acontecerá das 12h às 20h, no terraço do empreendimento. A feira promete encantar os visitantes com produtos artesanais diversificados, feitos por produtores locais cuidadosamente selecionados. Além de saborear as opções no local ou adquirir produtos para levar para casa, os visitantes poderão prestigiar a programação musical do evento.

Com curadoria de Vagner Lima, da Vamos Lá Produções, a feira contará com uma variedade de expositores oferecendo queijos artesanais, pães de fermentação natural, embutidos, kombuchas, cervejas artesanais, cafés especiais, entre outros produtos. Para completar a experiência, o público será embalado por apresentações musicais ao vivo de artistas locais, com um repertório que inclui MPB, rock, pop e outras sonoridades. Das 13h às 15h, o evento recebe a apresentação de João Carlos de Luca. Em seguida, das 15h às 17h, será a vez da dupla Duestesia subir ao palco. Para encerrar o dia, Matheus Audan se apresenta das 17h às 19h.

Por meio do Terraço Gastronômico, o JundiaíShopping reforça seu compromisso com a economia criativa local, valorizando os produtores que preservam tradições locais, fomentam a geração de empregos e promovem práticas sustentáveis. “Em Jundiaí, temos muitos produtores que aliam tradição e inovação. O evento é uma forma de dar visibilidade a esse trabalho, fortalecer a economia local e oferecer ao público uma experiência diferenciada de lazer durante o final de semana”, destaca Guillermo Bloj, superintendente do JundiaíShopping.