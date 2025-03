Preservação e educação marcam o Dia da Água em Jundiaí

O Dia Mundial da Água, celebrado neste sábado (22), a cada ano reforça a reflexão sobre a preservação deste bem vital. Com mudanças climáticas mais percpetíveis e períodos de chuva intensa seguidos por períodos de estiagem prolongada, a proteção aos recursos hídricos é emergência. Neste ano, Jundiaí tem balanço positivo em relação à água da Serra do Japi e terá programação com educação ambiental para crianças e plantio de árvores.

Na quinta-feira (20), o Consórcio PCJ (Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí) apresentou os resultados alcançados na região e deu início às atividades da 3ª etapa do Projeto Olhos da Serra. Nos quatro anos de execução do Projeto Olhos da Serra, foram identificadas 833 nascentes e 111 cursos d’água na Serra do Japi. A região é conhecida como “Castelo das Águas”, por sua grande quantidade de nascentes e cursos d’água.

As atividades de conservação da Reserva Biológica (Rebio), plantio de árvores de espécies nativas, educação ambiental e comunicação social com a comunidade, instalação de fossas biodigestoras, monitoramento de invasões na Rebio e da incidência de incêndios florestais, têm propiciado a infiltração de 5.526.245 m³ de água por ano no solo, permitindo o aumento da disponibilidade e da qualidade da água para a região.