Dengue: saiba onde procurar atendimento em caso de sintomas

A Unidade de Gestão de Promoção da Saúde (UGPS) reforça a orientação sobre o atendimento aos pacientes que apresentam sintomas de dengue. De acordo com o último Boletim de Arboviroses, neste ano, Jundiaí acumula 953 casos confirmados de dengue.

O Novo Horizonte é o bairro com o maior número de ocorrências: 171. Na sequência aparecem o Residencial Jundiaí (169), o Almerinda Chaves (93), o Alvorada (35) e o Jardim Tamoio (28).

Pessoas de todas as idades com febre, dor de cabeça, dores no corpo e articulações, manchas na pele, dor nos olhos, fraqueza e vômito, devem procurar as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Clínicas da Família de seu bairro. O atendimento é de segunda a sexta-feira. A admissão para os procedimentos, que seguem o protocolo do Ministério da Saúde, é realizada até uma hora antes do fechamento dos serviços.