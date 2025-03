Motociclistas lideram mortes no trânsito de Jundiaí

Reginaldo Antônio também viu sua vida mudar completamente após um acidente em 2018. Ele colidiu com a traseira de uma carreta em meio à neblina na Estrada Velha, sentido Franco da Rocha. "Não lembro de nada, só sei o que me contaram depois. Fraturei cinco vértebras, tive lesão completa na medula e perdi os movimentos do peito para baixo", relata. Desde então, ele se tornou cadeirante. Após 32 dias internado, enfrentou desafios na adaptação em casa. "No começo, resisti à fisioterapia. Não queria aceitar minha condição, mas depois percebi que era essencial para minha independência. Hoje ainda tenho limitações, mas conquistei mais autonomia", completa.

Entre aqueles que sobreviveram, Junio Michael relembra o impacto do acidente que mudou sua vida. Ele pilotava sua moto quando tentou ultrapassar um carro. “Eu só lembro do barulho, da pancada e depois acordei no hospital”, conta. Junio sofreu múltiplas fraturas e precisou passar por uma cirurgia de emergência. “No começo, achei que nunca mais fosse andar direito. Tive que aprender a ter paciência. Hoje, ainda sinto dores, mas estou lutando para voltar ao normal". O acidente dele aconteceu no ano de 2022 e até hoje sente dor no joelho.

O Infosiga também aponta que, em 2023, das 63 mortes no trânsito, 39% envolviam motociclistas. Em 2024, esse percentual foi de 38% entre as 71 vítimas fatais. Já em 2025, nos primeiros meses, 70% das mortes no trânsito foram de pessoas em motocicletas.

Os acidentes de moto continuam sendo uma das principais causas de internações e atendimentos nos serviços de emergência. Dados do Hospital São Vicente (HSV) mostram que, em 2023, foram 346 atendimentos no pronto-socorro adulto e 34 internações. Em 2024, os atendimentos chegaram a 343, com duas mortes e 18 internações. Já em 2025, até o momento, foram registrados 34 atendimentos, sem óbitos e sem internações.

A demora no tratamento também marcou a recuperação de José Adonil São Alves Pereira. Em agosto do ano passado, ele trafegava de moto quando um carro o atingiu lateralmente, causando uma lesão exposta no pé direito. O impacto resultou em duas cirurgias e no uso de fios metálicos para estabilizar a região. “Por conta da demora para retirarem os fios, fiquei com uma sequela permanente. Se tivessem retirado antes e eu tivesse usado um sapato ortopédico, poderia ter minimizado”, lamenta. Agora, José se prepara para uma terceira cirurgia, mas já sabe que não terá a recuperação completa. “O médico já me disse que não volta ao que era antes. É algo que poderia ter sido evitado”.

Casos como o de José e Luís mostram que, além do trauma inicial, a recuperação é um processo longo e muitas vezes cheio de obstáculos. Para alguns, como Fernando Faria, marceneiro, o retorno à rotina ainda parece distante. Ele colidiu com outra moto e rompeu ligamentos do joelho. “Na hora, senti que tinha quebrado alguma coisa. Não conseguia me mexer”, conta. Após cirurgia, cinco meses depois, ele ainda não recuperou totalmente os movimentos e enfrenta dificuldades financeiras por estar sem trabalhar. “O pior não é só a dor, é a incerteza. Eu não sei quando vou poder voltar ao meu serviço.”

O desafio da reabilitação

A recuperação de acidentados nem sempre é fácil. Especialistas do Centro de Reabilitação Jundiaí (CRJ) afirmam que muitos pacientes demoram para iniciar o tratamento, o que compromete a recuperação.