CRIJU celebra 17 anos promovendo saúde e alegria para os idosos

A gestora de Desenvolvimento e Assistência Social, Luciane Mosca, destaca a importância do CRIJU na comunidade: “O centro é um espaço onde os idosos podem se encontrar, compartilhar experiências e participar de atividades que estimulam tanto o corpo quanto a mente. Isso contribui significativamente para a manutenção da saúde e da autonomia na terceira idade.”

Todos os sábados, das 13h às 17h, o centro organiza bailes com música ao vivo, reunindo cerca de 200 participantes. Esses eventos proporcionam não apenas diversão, mas também oportunidades de socialização e atividade física, elementos essenciais para um envelhecimento saudável.

O Centro de Referência do Idoso de Jundiaí (CRIJU) comemorou seu 17º aniversário com uma celebração especial para seus frequentadores. Fundado em 15 de março de 2008, o CRIJU tem desempenhado um papel fundamental na promoção da saúde, qualidade de vida e bem-estar dos idosos da região.

Para os frequentadores, o CRIJU é mais do que um local de lazer; é um ponto de encontro que fortalece vínculos e combate a solidão. Maria Silva, de 72 anos, frequenta os bailes há cinco anos e afirma: “Aqui fiz novas amizades e me sinto mais ativa. Dançar me trouxe alegria e disposição.”

João Pereira, de 68 anos, compartilha sentimento semelhante: “Participar das atividades do CRIJU me ajudou a superar a perda da minha esposa. Encontrei apoio e companhia, o que fez toda a diferença na minha vida.”

Além dos bailes, o CRIJU oferece diversas oficinas e atividades físicas que incentivam a participação ativa dos idosos na comunidade, promovendo um estilo de vida saudável e equilibrado. A continuidade desses programas é essencial para garantir que os idosos de Jundiaí tenham acesso a recursos que favoreçam seu bem-estar e integração social.