RevelandoSP: Cultura seleciona artistas para representar Jundiaí

Artistas e demais trabalhadores de Cultura interessados em representar Jundiaí no evento “Revelando SP 2025” têm até as 18h da próxima segunda-feira (24) para demonstrar interesse junto à Unidade de Gestão de Cultura (UGC), responsável pela seleção e efetivação das inscrições.

Podem participar artistas que atuem nos segmentos do Artesanato, Culinária e Manifestações Artístico-Culturais. Os interessados devem entrar em contato com a Unidade por meio do telefone 4589-6809 ou do e-mail dcultura@jundiaí.sp.gov.br, informando nome, atividade e segmento cultural em que atua, bem como o seu ID no Cadastro de Artistas municipal.

O Revelando SP é o maior evento de economia criativa e cultura tradicional realizado no Estado e que tem como objetivo a valorização de tradições e de patrimônio imaterial paulista, como saberes, ofícios, celebrações e expressões artísticas reconhecidas pela população e transmitidas de geração em geração como identitárias e históricas. A iniciativa é uma realização da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo e tem gestão e produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte (APPA).