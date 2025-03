Bacias PCJ: chuvas ficam abaixo da média histórica

O Consórcio PCJ divulgou o Boletim Hidrológico de fevereiro de 2025, revelando que as precipitações nas Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ) totalizaram 134,27 mm, volume 3,3% inferior à média histórica para o período. O mês registrou nove dias sem chuvas, mas houve destaque para o dia 3 de fevereiro, quando a precipitação média chegou a 32,1 mm.

A vazão dos rios das Bacias PCJ também ficou abaixo da média histórica, com redução de 18%. Os destaques negativos foram o Rio Jaguari, em Cosmópolis, e o Rio Camanducaia, em Jaguariúna, que apresentaram quedas de 45% e 37%, respectivamente.

Mesmo com chuvas 17% abaixo da média histórica, o Sistema Cantareira seguiu em recuperação, encerrando fevereiro com 59,7% do volume útil. O índice representa um aumento em relação aos 52,3% registrados em janeiro, mas ainda está abaixo dos 76,1% do mesmo período de 2024. A melhora do armazenamento tem sido impulsionada pela transposição de águas do Rio Paraíba do Sul (Igaratá) para os reservatórios do Cantareira, que manteve uma vazão média de 6,61 m³/s.