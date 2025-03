SP concentra quase metade das empresas exportadores do país

De cada 10 empresas brasileiras que exportam, entre quatro e cinco ficam no estado de São Paulo. São 12.865, o que representa 44,6% das 28.847 companhias do país que vendem para o exterior. Os dados, referentes a 2024, aparecem em levantamento da Secretaria Nacional de Comércio Exterior (Secex) e foram compilados pela InvestSP, agência de promoção de investimentos vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo (SDE).

O documento mostra que São Paulo tem quase quatro vezes mais empresas exportadoras que o segundo colocado no ranking nacional. E que, em 2024, as exportações paulistas movimentaram US$ 73 bilhões, o equivalente a mais de R$ 420 bilhões, na cotação atual. Já o total de empresas exportadoras cresceu 2% na comparação com 2023, mais que o avanço da média nacional, de 1,1%.

“Temos investido em capacitação, missões interacionais e uma série de outras iniciativas capazes de ampliar o número de empresas exportadoras, o que torna essas companhias mais competitivas e contribui para a geração de emprego e renda em São Paulo, uma das principais diretrizes do governador Tarcísio de Freitas”, destaca o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Jorge Lima.