SP reforça protocolos para doenças de transmissão respiratória

As diretrizes revisadas abrangem orientações detalhadas sobre a coleta, armazenamento e transporte de amostras biológicas, além de recomendações para a realização de exames laboratoriais em casos suspeitos. O material está disponível no link: https://www.saude.sp.gov.br/cve-centro-de-vigilancia-epidemiologica-prof.-alexandre-vranjac/areas-de-vigilancia/doencas-de-transmissao-respiratoria/protocolos-laboratoriais

“Com a chegada do outono e do inverno, períodos de maior circulação de vírus respiratórios, é essencial intensificar a vigilância e seguir as orientações técnicas para minimizar o impacto dessas doenças na população”, reforça Tatiana Lang, diretora do Centro de Vigilância Epidemiológico (CVE).

Além disso, a pasta destaca a importância da vacinação como a principal estratégia de prevenção, especialmente contra doenças como gripe, sarampo, coqueluche e meningites. A imunização está disponível na rede pública de saúde e é fundamental para evitar complicações e reduzir a transmissão.