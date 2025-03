Defesa Civil do Estado explica como será o tempo neste outono

Os ventos também devem soprar com mais intensidade, aumentando a sensação de frio, enquanto a formação de nevoeiros será mais comum nas primeiras horas da manhã, podendo prejudicar a visibilidade em estradas e aeroportos. Já nas regiões mais frias, há possibilidade de geadas, especialmente durante as madrugadas.

A Defesa Civil informa, por meio do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), que, ao longo dos próximos meses, a tendência é de redução gradativa das chuvas, tornando os períodos secos mais frequentes em grande parte do país. Além disso, a umidade do ar deve cair no período da tarde, o que pode impactar a saúde, exigindo maior hidratação e cuidados com problemas respiratórios.

O outono de 2025 teve início às 6h01 desta quinta-feira (20) e se estenderá até as 23h42 do dia 20 de junho. Como uma estação de transição entre o verão e o inverno, o período será marcado por mudanças graduais no clima, com dias mais curtos, noites mais longas e temperaturas mais amenas, especialmente quando massas de ar de origem polar atingirem o Brasil.

As previsões meteorológicas indicam que o outono de 2025 deve apresentar um volume de chuvas dentro da média histórica, enquanto as temperaturas ficarão acima do esperado para a estação. Apesar do calor previsto, a população deve se preparar para dias de grande amplitude térmica, com variações significativas entre as temperaturas mínimas e máximas. Além disso, há possibilidade de ondas de calor ao longo dos meses, o que exige atenção especial com grupos mais vulneráveis, como idosos e crianças.

Diante desse cenário, a Defesa Civil ressalta a importância de acompanhar os boletins meteorológicos e estar preparado para as variações do clima, adotando medidas para minimizar os impactos das mudanças no dia a dia.