Agentes de segurança e emergência recebem mentoria em Jundiaí

Dando continuidade à elaboração dos Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) e Procedimentos Administrativos Padrão (PAPs) aplicados aos serviços de Segurança e Emergência que integram o Centro Integrado de Emergência e Segurança (Cies), foi realizada nesta semana a terceira fase do curso, de forma presencial.

A capacitação contou com a participação de servidores da Guarda Municipal, Defesa Civil e Trânsito e ocorreu no auditório do novo espaço do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com a consultora de projetos da empresa responsável pela mentoria, Paula Cardella Amaral, a implementação dos procedimentos operacionais e administrativos contribui diretamente para a maior eficiência das equipes. “Os módulos têm o objetivo de agregar valor às práticas institucionais e antecipar demandas organizacionais”, destacou.