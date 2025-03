Esporte reúne mais de 800 participantes em sessão de cinema

Mais 800 mulheres que participam das atividades esportivas para maiores de 18 anos nos espaços esportivos de Jundiaí participaram de uma manhã especial nesta quarta-feira (19). Promovido pela Prefeitura de Jundiaí, por meio da Unidade de Gestão de Esporte e Lazer (UGEL), o encontro em comemoração ao mês das mulheres reuniu as participantes para uma sessão especial de cinema, com a exibição do filme nacional Uma Advogada Brilhante.

O evento contou com a presença do prefeito Gustavo Martinelli, que prestou homenagem às mulheres e ressaltou sua importância na sociedade.

“Esse evento de hoje proporciona o lazer, a socialização. O esporte é saúde, qualidade de vida e reeducação. A energia dessas mulheres que estão aqui é contagiante. As mulheres são protagonistas em todas as áreas. Este evento celebra não só a dedicação de cada uma, mas também o impacto que elas têm em todos os segmentos. As mulheres tem o dom da vida e temos que aprender muito com elas”, afirmou o prefeito. A diretora do Departamento de Esporte Educacional e Participação, Rachel Ciaco Nunes, que é uma das organizadoras do evento, destacou a importância do encontro em comemoração ao mês das mulheres.