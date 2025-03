DAE realizará plantio de árvores no Mundo das Crianças

“O plantio de árvores desempenha um papel crucial na gestão das águas pluviais. Com a cobertura das árvores, a chuva não cairá diretamente no solo, mas será absorvida pelas folhas e troncos, chegando ao solo de forma mais gradual. Esse processo ajuda a aumentar a infiltração da água, reduzindo o risco de erosão e melhorando a qualidade do solo”, explica a chefe da Seção de Serviços Ambientais da DAE, Maria Carolina Hertel Dutra.

Para celebrar o Dia Mundial da Água a DAE Jundiaí promoverá, neste sábado (22), uma ação especial voltada para a preservação ambiental: o plantio de 200 mudas de árvores nativas na área do Mundo das Crianças. A iniciativa, realizada em parceria com a Ambev, reforça o compromisso das empresas com a sustentabilidade e a preservação dos recursos hídricos.

A ação contará com a participação ativa dos funcionários da Ambev, que irão colaborar no plantio das mudas. A iniciativa reforça a importância da preservação ambiental e incentiva a adoção de práticas sustentáveis no dia a dia.

Comemoração

As ações do Dia da Água contam ainda com uma programação especial no Parque da Cidade.