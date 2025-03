Teatro de Fantoches leva educação no trânsito à APAE de Jundiaí

A APAE de Jundiaí recebeu na última segunda-feira o Teatro de Fantoches “Educando para o trânsito de maneira divertida”, uma iniciativa da Prefeitura de Jundiaí, por meio da Unidade de Gestão de Mobilidade e Transporte (UGMT), em parceria com o Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran) e a Unidade de Gestão da Educação (UGE). Estudantes da Escola de Educação Especial e usuários do CCO participaram das apresentações, que foram realizadas em dois horários na entidade.

De acordo com Camila Mendes, coordenadora de Saúde da APAE, o convite para a apresentação do teatro na APAE de Jundiaí partiu da Divisão de Educação de Trânsito e Mobilidade de Jundiaí, com o objetivo de conscientizar as crianças sobre segurança e responsabilidade no trânsito de forma lúdica e interativa. “A experiência foi simplesmente encantadora e extremamente educativa. A maneira com que os personagens abordam as regras de trânsito tornou o aprendizado muito mais acessível e envolvente para o nosso público”.

O teatro de fantoches foi escolhido pela CPTran como uma atividade de educação para o trânsito pelo fato de os bonecos, por si só, despertarem a atenção das crianças, unindo a diversão com o aprendizado. “Consequentemente, os estudantes se tornam multiplicadores do conhecimento adquirido, para que no futuro possamos ter um trânsito mais seguro”, explica Marta Martins, Cabo da CPTran e uma das integrantes do projeto.