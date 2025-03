Outono intensifica sintomas de rinite e sinusite, alerta médico

A chegada do outono nesta quinta-feira, dia 20 de março, reforça a combinação de ar seco e frio que pode aumentar o risco de problemas respiratórios, como rinite alérgica e sinusite. Esses fatores, comuns na estação, têm o potencial de prejudicar o sistema respiratório e agravar os sintomas de quem já sofre com essas condições.

Segundo o médico Eduardo Leme Ferreira, clínico geral e pneumologista do Hospital São Vicente, o outono é uma época particularmente desafiadora para quem sofre de doenças respiratórias. "O tempo seco e frio altera as vias respiratórias, tanto superiores, como a rinite e a sinusite, quanto inferiores, podendo desencadear resfriados, gripes, pneumonias e crises de asma", explica. A mudança de temperatura, típica da estação, causa uma contração dos vasos nas vias respiratórias, dificultando a respiração. O médico alerta que, em função disso, a temporada do outono é quando há um aumento das queixas respiratórias entre pacientes com rinite e sinusite.

Dr. Eduardo Leme Ferreira, clínico geral e pneumologista

Ele também recomenda que, para quem já tem histórico de rinite ou sinusite, cuidados como boa hidratação e evitar locais poluídos são essenciais. "A boa hidratação é fundamental para manter as vias respiratórias lubrificadas e prevenir crises. Além disso, é importante evitar locais fechados e com acúmulo de poeira, como os encontrados em casas com carpete ou em ambientes de trabalho pouco ventilados", reforça o pneumologista. "O ar frio e seco, juntamente com a poluição, afeta diretamente a nossa respiração, e é preciso redobrar a atenção, especialmente em grandes centros urbanos, durante horários de pico."