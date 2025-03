Rota Afro: Prefeitura abre inscrições para capacitação gratuita

Para os participantes que concluírem a formação com participação integral nas quatro atividades, a Prefeitura irá disponibilizar o Selo Baobá, que atesta a autorização para exploração temática e comercial dentro do conceito da Rota – o nono roteiro criado pela Prefeitura. O selo poderá ser afixado no comércio ou escritório, indicando a autorização.

Estão abertas as inscrições gratuitas para os interessados em participar da primeira turma de formação da Rota Turística Afro de Jundiaí. Composta por quatro encontros presenciais, a formação é destinada a guias, agências e demais empreendimentos ligados ao Turismo, expositores e atrativos diversos da Gastronomia, Hotelaria, Vestuários, propriedades rurais e vinícolas, além de comerciantes interessados na exploração comercial da proposta. Serão disponibilizadas 100 vagas e, para se inscrever, clique no formulário online.

O primeiro encontro formativo será na quinta-feira (27), a partir das 18h30, na Sala Josette Feres do Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro (rua Barão de Jundiaí, 1093 – Centro) e contará com as palestras de Hubber Clemente, fundador da Afroturismo Hub e membro do Grupo de Trabalho do Afroturismo-SP, e de Marcela Moro, gestora de Agronegócio Abastecimento e Turismo da Prefeitura. A atividade também irá marcar o lançamento do site oficial da Rota.

Já o segundo encontro está marcado para o dia 08 de abril (terça-feira) e também será realizado na Sala Josette Feres às 18h30. O tema do encontro será Letramento Racial, processo vinculado ao entendimento e à conscientização sobre as relações raciais presentes na sociedade, e terá mediação de Solange Barbosa, turismóloga especialista em Afroturismo, CEO da Rota da Liberdade, designer de roteiros turísticos e conselheira nacional de Turismo.

O terceiro encontro será no dia 23 de abril (quarta-feira), sobre abordagem histórica da presença dos negros no Município. O encontro será novamente às 18h30, na Sala Josette Feres, e terá mediação de Valéria de Paula Ignácio e Denilson Ricardo André, servidores da Unidade de Gestão de Cultura (UGC).