Várzea completa 60 anos com avanços e projetos para o futuros

Hellen Honorato, moradora da cidade, expressa seu orgulho por Várzea Paulista crescer ao longo dos anos. “Sempre digo que amo morar no interior porque tem o melhor dos dois mundos, tudo aquilo que nos fascina em uma cidade grande, mas o encanto de cidade pequena. Isso, para mim, é um dos pontos mais importantes e que me faz gostar tanto de morar em Várzea Paulista", conta.

"Várzea Paulista é sinônimo de desenvolvimento", destacou o vice-prefeito João Paulo de Souza. "A cidade resolveu problemas crônicos ao longo do tempo, como a questão do asfalto em bairros históricos e a pavimentação parcial da região do São Guido". No bairro Gauchinha, por exemplo, os moradores esperaram mais de 40 anos por essa melhoria.

Urbanização

As revitalizações urbanas estão em ritmo acelerado. Em 2024, foram urbanizadas 27 áreas públicas, incluindo praças e ginásios. "A cidade cresceu muito, mas de alguma forma isso nos uniu mais. Ver as pessoas caminhando e aproveitando esses espaços fortalece o senso de comunidade", comenta Hellen.

A educação também tem avançado com investimentos significativos. A construção da Escola do Futuro na região norte é um dos projetos de maior impacto. "Uma escola moderna, com infraestrutura adequada, que irá atender nossas crianças com mais qualidade", ressaltou o vice-prefeito João Paulo de Souza. Ele acrescenta: "Temos escolas que foram reformadas em sua totalidade ou de maneira parcial, como foi o caso da entrega recente da Escola do Futuro."