Itupeva terá transporte gratuito em aniversário da cidade

O evento será realizado no Parque da Cidade, nos dias 21 e 22 de março, das 9h às 21h, e contará com uma praça de alimentação, personagens infantis, shows e uma incrível Festa das Cores.

Confira a programação:



Sexta (21/03)

10h - Stitch e Angel

11h - Sonic, Mario e Luigi

12h - Turma do Mickey

14h - Bolofofo

15h - Patrulha Canina

16h - Divertidamente

17h - Show das Princesas

18h - Festa das Cores com Gustavo Lima Cover

19h – Show com Mágico

20h – Show cover da Ana Castela



Sábado (22/03)

10h - Stitch e Angel

11h – Mágico

12h - Mario e Luigi

14h – Bolofofo

15h - Patrulha Canina

16h – Divertidamente

17h - Show das Princesas

18h – Show cover da Ana Castela

20h - Festa das Cores com Gustavo Lima Cover