Homem diz que 85 porções de drogas eram para consumo próprio

Um homem foi preso por policiais civis de Várzea Paulista, em sua casa, no Jardim Alto Pinheirinho, com 85 porções de drogas, alegando que eram para consumo pessoal. Os policiais estiveram na casa dele apurando denúncia de tráfico de drogas. Além das drogas diversas, foi apreendido também um caderno com anotações da venda de entorpecentes.

A delegacia recebeu denúncia de tráfico na rua Jatobá e enviou investigadores ao local, onde foram recebidos pela moradora. Durante vistoria na casa, os policiais encontraram uma sacola com drogas em uma escada, momento em que um homem apareceu e assumiu ser o dono das drogas, alegando que eram para consumo pessoal; 22 pedras de crack, 47 porções de maconha e 12 de Ice.

Diante da quantidade e variedade de drogas, e do caderno com anotações, os policiais o levaram para a delegacia, onde ele foi preso por tráfico.