Prefeitura e paróquias discutem otimização de custos para festas

Nesta terça-feira (18), o prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli, o vice-prefeito Ricardo Benassi, e outros representantes do Executivo, receberam representantes das paróquias do município para uma reunião estratégica voltada à realização das tradicionais festas religiosas. O encontro teve como objetivo buscar o apoio e o entendimento das lideranças religiosas para alinhar ações que garantam a continuidade dos eventos, mas com um olhar atento à otimização de custos e ao uso eficiente dos recursos públicos.

Durante a reunião, o prefeito destacou a importância do diálogo aberto e transparente com as paróquias. “Prezamos sempre pela parceria com a comunidade e pela transparência em nossas ações. A prefeitura oferece uma série de serviços essenciais para que essas festas aconteçam – como aluguel de tendas, banheiros, serviços de saúde, zeladoria e organização do trânsito. Contudo, o momento financeiro exige que façamos ajustes. Para isso, precisamos ter um panorama claro dos custos de cada evento para que possamos caminhar juntos, sem comprometer o orçamento municipal”, explicou Gustavo Martinelli.

O Gestor da Casa Civil, Fábio Nadal, complementou destacando a necessidade de um levantamento mais detalhado sobre os eventos. “Hoje, não possuímos registros formais dos custos dos eventos realizados anteriormente. Essa informação é fundamental para que possamos planejar adequadamente e avaliar o impacto financeiro no orçamento da cidade.”