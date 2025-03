De escola pública: estudante é aprovada em Coimbra e pede ajuda

A jundiaiense Rebeca Costa Santos, de 17 anos, estudou a vida inteira em escolas públicas e, ao finalizar o ensino médio, na Etec Vasco Antônio Venchiarutti, conseguiu aprovação na Universidade de Coimbra, em Portugal. Passado o período de testes para a aprovação, agora Rebeca precisa de ajuda para conseguir fazer a matrícula na universidade e poder embarcar para Portugal, onde fará o curso de Psicologia.

Algumas taxas precisam ser pagas agora, como a matrícula e a porcentagem de 25% da anuidade da universidade. Em agosto ela embarca para Portugal e também precisa de ajuda com passagens e o visto. "Preciso fazer a matrícula até 24 de março. A taxa de matrícula é de € 20. E preciso pagar 25% da anuidade do curso, cerca de € 1.750. Junto com a matrícula, convertendo para reais, dá cerca de R$ 11 mil. Fizemos uma vaquinha, com meta de R$ 4 mil, que foi alcançada, mas ainda aceita doações, e uma rifa. Eu embarco em agosto e as aulas começam em 1º de setembro, mas vou um pouco antes para me organizar lá. Vou precisar também pagar pelo visto e pelas passagens e o que conseguirmos de doação, vamos direcionar para isso."

Rebeca conta que decidiu cedo pela Psicologia. "Decidi que queria estudar Psicologia quando tinha 11 anos. Isso aconteceu em 2018, quando meu pai, que era uma pessoa muito ativa, sofreu um acidente de moto e ficou paraplégico. Com tudo isso, entendi a importância da saúde mental na adaptação, tanto para o meu pai quanto para a família. Pesquisei muito sobre o curso, li sobre e decidi que quero fazer Psicologia", explica.