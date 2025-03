Louveira confirma caso de febre amarela em macaco

A vacina contra a febre amarela está indicada para pessoas de 9 meses (primeira dose), 4 anos (segunda dose) e pessoas de 5 anos ou mais que não foram vacinadas anteriormente (dose única), conforme quadro abaixo:

Não devem se vacinar: pessoas com alergia grave ao ovo, pessoas que vivem com HIV e que tem contagem de células CD4 menor que 350, pessoas em tratamento com quimioterapia/radioterapia, pessoas portadoras de doenças autoimunes e pessoas submetidas a tratamento com imunossupressores (que diminuem a defesa do corpo).

Se você não sabe ou não tem certeza se já foi vacinado contra a febre amarela, procure a Unidade de Saúde mais próxima de sua casa o mais rápido possível com um documento com foto ou cartão cidadão e carteirinha de vacinação, se possuir.